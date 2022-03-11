Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı - Haberler

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Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı Yolcular kalan yolu yürüyerek tamamladı İstanbul Fatih'te yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı

Yolcular kalan yolu yürüyerek tamamladı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yollarına yaya olarak devam ederken otobüs sürücüleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fatih'te bulunan Ulubatlı otobüs durağında yolcu indiren İETT otobüsleri karla kaplı yolda ilerleyemedi. Yolcular yolun geri kalanını yaya olarak devam etti. İETT otobüsü sürücüleri ilerlemek için birbirlerine yardım etti. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından sürücüler kendi imkanlarıyla bulundukları yerden araçlarını kurtararak yoluna devam etti.

Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı

Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı

Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

İstanbul, Fatih, İETT, kar, 3. Sayfa, Haberler

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