Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor (1)
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanndaki ahşap iki binaya daha sıçradı. Metruk bina çökerken 3 binadaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
------------
-Alev alev yanan binalar
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA