Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor (1)

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanndaki ahşap iki binaya daha sıçradı. Metruk bina çökerken 3 binadaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan binalar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA
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