Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı (Geniş Haber)

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalar da yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çökerken itfaiye ekipplerinin müdahalesiyle yangın sönüdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken soğutma çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan binalar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaşanan panik anları

-Genel ve detaylar

02.01.2019 - 06.31 Haber Kodu : 190102005

02.01.2019 - 06.33 Haber Kodu : 190102006

02.01.2019 - 06.50 Haber Kodu : 190102008

Kaynak: DHA