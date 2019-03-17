Fatih'te 2 Evi Soyan Hırsızlar Yakalandı

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- FATİH'te 2 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fatih Yedikule Mahallesi'nde 8 Şubat ve 11 Şubat'ta iki ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat'ta bir evden kimlik, ehliyet, kredi kartı, 600 dolar, 50 Euro ve 25 lira çalındığını tespit etti. Polis ekipleri aynı şüphelilerin 11 Şubat'ta da başka bir evden 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 4 bin lira para ve yaklaşık 25 bin lira değerinde mücevherat çaldıkları belirleyerek yakalanmaları için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Polis ekipleri hırsızlık yapan şüphelileri 21 Şubat'ta Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde olduklarını belirleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.A.(19) ve T.E.(29) ifadeleri alınmak üzere Fatih Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA