Fatih'te 2 Ayrı Evden İki Gün Ara ile Hırsızlık Yapan Şahıslar Kamerada

Fatih'te 2 ayrı evden iki gün ara ile hırsızlık yapan şahıslar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te bulunan 2 ayrı evden 2 gün ara ile 600 Dolar ve 25 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şahısların hırsızlık yaptıkları caddede yürüyüş anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Yedikule Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 05.30 sıralarında da eve giren iki kişi 1 adet Kimlik Belgesi, 1 adet sürücü belgesi, 1 adet Kredi Kartı, 600 Dolar, 50 Euro, 25 TL alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyip şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonuna, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.A.ve T.E.isimli şüpheli erkek şahıslar, 21 Şubat günü Fatih Molla Taşı Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, 11 Şubat günü yine Fatih'te bulunan bir evden de 2 adet dizüstü bilgisayar,1 adet cep telefonu, 4 bin TL para ve 25 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

22 Şubat günü adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların hırsızlık yaptıkları eve girişleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA