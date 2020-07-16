Fatih'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi
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Fatih'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi

Fatih'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

16.07.2020 06:56 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:02

Fatih'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Saraçhane Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'da yaşananları anlatan görüntüleri, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.

Mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler okundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada, milletin, ülkenin birliği ve geleceği için dimdik duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz 2016'da sahip çıktığını söyledi.

15 Temmuz'un seneidevriyesi münasebetiyle bir araya geldiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu hainler, bu ülkenin en kıymetli değerlerini, bu ülkenin çocuklarını aldılar. Bu ülkenin çocuklarını, bu ülkenin evlatlarını yine bu ülkenin manevi değerlerine karşı savaşacak kadar mankurt hale getirdiler. Ülkede, bürokrasiden siyasetine kadar, askeriyesinden polis teşkilatına kadar adeta bir kanser uru gibi bütün vücuda metastaz yapmış hale geldiler. Sizi temin ediyorum, 40 yıllık hain bir çalışmayla ancak bu millet göğsündeki imanıyla mücadele edebilirdi ve bunu gerçekleştirdi."

"Şehitlere olan minneti her zaman diri tutacağız"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da üzerinden kaç yüzyıl geçerse geçsin bu ihaneti asla unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurguladı.

Şehitlere olan minnetlerini her zaman diri tutacaklarını, milli iradeyi yok sayan içerden ve dışardan düşmanlara karşı sürekli teyakkuzda olacaklarını ifade eden Turan, çocukları vatan, millet ve mukaddesat sevgisiyle yetiştireceklerini dile getirdi.

Milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarını gözleri gibi korumaya devam edeceklerini anlatan Turan, şöyle devam etti:

"4 yıl önce bugün bu saatlerde ihanet girişiminde, Fatih'imizin Saraçhane Parkı ve Emniyet Müdürlüğü bölgesi, şanlı bir destanın yazıldığı simge noktalardan biri olmuştur. Öncelikle Fatihliler, sonra yakın ilçelerden ve İstanbul'un tamamından insanlar, vatanseverler, ellerinde sadece bayrakları olduğu halde birlik ve beraberliğimizden aldığı cesaretle o gün bu gündür, bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz, bilinciyle surda bir gedik açma inancı ve sevdasıyla unutulmaz bir destana imza attılar. Ülkemizin dört bir yanından çatışma ve işgal haberleri gelirken Cumhurbaşkanımızın, Başkomutan sıfatıyla halkımızı meydanlara ve havalimanlarına daveti, milletimizin öngörüsü ve dirayetiyle birleşerek bu kalkışmaya anında reaksiyon gösterildi."

Turan, Allah ömür verdiği müddetçe burada anma toplantıları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'da yaşanan acının aynı şekilde hissedildiğini aktaran Turan, "15 Temmuz gecesinde darbeye darbe yapan tek millet olarak tarihe geçtik. O gece gösterdiğimiz ve gösterdiğiniz cesaret örneği, bir gecede aniden ortaya çıkmış bir şey değil, milli iradeyi canıyla savunmak için sokağa çıkan kardeşlerimizin, çok kısa sürede organize olup, abdestlerini alıp şehrin atar damarı olan ana caddelerine ve meydanlarına ulaşmaları bir tesadüf değildir. Kalkışmaya karşı o dik duruş anlık gelişen bir refleksin sonucu değildir. Binlerce yıllık bu milletin kahramanlığının bir dışa vurumuydu." diye konuştu.

Programa, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcıların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Fatih'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi

Kaynak: AA

Manşet

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