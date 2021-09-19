Fatih'te 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Fatih'te 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih'te 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

FATİH'te 3 iş yerine düzenlenen denetimlerde 132 adet kaçak telefon, 8 tablet ve bir adet bilgisayar ele geçirildi.

FATİH'te 3 iş yerine düzenlenen denetimlerde 132 adet kaçak telefon,  8 tablet ve bir adet bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı. Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanı içerisindeki geçen Cuma gün 3 iş yeri denetlendi. Denetimlerde  61'i kaçak, 64'ü kayıt dışı ve 7'si hırsızlığa konu olmak üzere toplam 132 adet cep telefonu,  5'i kayıt dışı toplam 8 adet tablet ve 1 adet hırsızlığa konu dizüstü bilgisayar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "Suç Eşyası Satın Alma" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler K.A. (34), Y.E. (34), İ.A.D. (23) ve T.Ü. (49) sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

(Fotoğraf)


Fatih'te 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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