FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
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FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te 12 yaşındaki Kübra Dinç'ten, babaannesinden evinden çıktıktan sonra 3 gündür haber alınamıyor.

FATİH'te 12 yaşındaki Kübra Dinç'ten, babaannesinden evinden çıktıktan sonra 3 gündür haber alınamıyor. Kübra'dan haber alamayan ailesi, kızlarının kaçırıldığını düşünüyor.

Fatih Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında 12 yaşındaki Kübra Dinç, babaannesinden evlerine gitmek üzere çıktı. Babaanne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar yanına çağırdı. Burada bir süre kalan Kübra Dinç, evine gideceğini söyleyerek babaannesinden tekrar çıktı. Babaanne Hacer Dinç, son olarak torununu yanına bir otomobilin yanaştığını gördüğünü ve ardından kayıplara karıştığını söyledi.

"BAKTIM ELİNİ BENİM TORUNUMUN ÜSTÜNE ATMIŞ"

Kübra'nın babaannesi Hacer Dinç, "Benim torunum geldi perşembe akşamı bende kaldı. Sabah 12.00'de benden çıktı. Arkadaşının yanında gideceğini söyledi, ben kız arkadaşı sandım ama erkek arkadaşıymış. Baktım elini benim torunum üstüne atmış. 'Kübra' diye seslendim, 'çocuk kim' dedim 'okul arkadaşım' dedi. Ben de 'elin benim torunum omuzunda ne arıyor' dedim çocuğa. 'Haklısın teyze' dedi. 'Evine git' dedim ve torunumu aldım. Torunum da eve gideceğini söyledi. Beyaz bir arabayla içinde 3 aynı yaşta kişi vardı, torunum onlarla konuşuyordu. Ondan sonra torunumla birlikte gitti. Torunum kendi rızasıyla mı gitti, yoksa kaçırıldı mı bilmiyorum. Cuma akşamından beri haber alamıyoruz. Biz kızımızı istiyoruz kimse ona bir şey diyemez hepimiz onu çok seviyoruz" dedi.

"SAĞ SALİM ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Anne Hava Dinç, " Kübra güzel kızım neredesin? Üç gündür neredesin. Kızımı gören varsa lütfen haber versin, ben çok perişanım. Allah rızası için kim götürdü ise çocuğumu geri getirsin. Ben sağ salim çocuğumu istiyorum. Evimde 3 günden beri huzur yok. Çocuğumun zaten dalağı yok, hasta, soğukta kalamaz. Kızım da korkudan çıkmıyorsa çıksın gelsin" diye konuştu.

"KAÇIRILDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Baba Şaban Dinç ise kızının kaçırıldığını düşündüğünü belirterek, "Ona seslenmek istiyorum, kızım evine dön. Ne olur evine dön. O benim her şeyim. Üç gündür kayıp, gelsin evine. Hiçbir şekilde haber alamadık. Ben kaçırıldı diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapmayacağız, yeter ki evine dönsün. Sağ salim dönsün tek dileğim bu" ifadesini kullandı.

FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fatih'te 12 yaşındaki kız kayıplara karıştı
Fatih'te 12 yaşındaki kız kayıplara karıştı
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
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