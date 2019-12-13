Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı...
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Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı...

Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

13.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:36
Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı...

Fatih Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken polisin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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