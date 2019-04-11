Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden "Haftasonu Teknoloji Zirvesi"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) öğrencileri tarafından düzenlenen WEEKENG 2019 "Haftasonu Teknoloji Zirvesi", teknoloji dünyasının profesyonelleri ile teknoloji sevenleri 13-14 Nisan'da buluşturacak.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil ARGE Kulübü, Bilişim Teknolojileri Kulübü ve IEEE Öğrenci Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen WEEKENG 2019 "Haftasonu Teknoloji Zirvesi", teknoloji dünyasının profesyonelleri ile geleceğin üretken beyinlerini üniversite ortamında bir araya getirecek.

"Haftasonu Teknoloji Zirvesi"nde; yapay zeka, endüstri 4.0, 5G haberleşme, blok zincir, otonom veritabanı, 3D organ modelleme, moleküler görüntüleme gibi hayatın her alanında etkili olan dijital dönüşüm unsurları, teknoloji dünyasının yöneticileri ve bilim insanları tarafından farklı yönleriyle ele alınacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun da katılacağı zirvede, Türkiye'nin mobil iletişimde 5G'ye geçiş süreci ve cep telefonu teknolojilerine dair bilgiler paylaşılacak.

Dijital dünyanın en önemli unsurları bu zirvede

Zirvenin ilk gününde dünyanın ve Türkiye'nin bilişim teknolojilerinde geldiği nokta ve gelecek vizyonu, 5G haberleşme, blok zincir, yapay zeka ve otonom veri tabanları üzerine son bilgiler, yeni nesil web teknolojileri ve tasarım trendleri ele alınırken ikinci gün sağlık sektöründeki dijital dönüşüm konuşulacak.

Medikal sektörde Ar-Ge'nin önemi, sağlıkta kullanılan robotlar ve yapay zeka, 3D organ modelleme başlıklarında alanın uzmanları bilgi verecek.

Hayatın her alanında hızlı ilerleyişini sürdüren akıllı teknolojiler üzerine öğrenciler trendleri öğrenirken, firma yöneticileriyle iş imkanlarını da konuşabilecek.

Microsoft, Oracle, Turkcell ve Philips gibi teknoloji firmalarının katkılarıyla düzenlenen "Haftasonu Teknoloji Zirvesi", 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde FSMVÜ Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Zirve ilgililerin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: AA