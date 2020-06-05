Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden "Ulusal Fikir" yarışması
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden "Ulusal Fikir" yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından Yarından Sonra I "C-19 Sonrası Mekan ve Nesne" Ulusal Fikir Yarışması düzenleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden
05.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:21

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından Yarından Sonra I "C-19 Sonrası Mekan ve Nesne" Ulusal Fikir Yarışması düzenleniyor.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından düzenlenen Yarından Sonra I "C-19 Sonrası Mekan ve Nesne" Ulusal Fikir Yarışması, Kovid-19 sürecinin ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekanlarda ve nesnelerde meydana gelecek dönüşümleri sorgulayacak.

Yarışmanın amacı, 2020 yılının büyük bölümünü etkileyen kişisel ve toplumsal karantina ve salgın dönemi ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekansal dönüşümler ve bunların nesnelere yansımasını sorgulamak. Birçok üniversiteden akademisyenlerin, mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım alanında profesyonellerin jürisinde bulunduğu yarışma katılımcılara ödüllerin yanı sıra üretim imkanı da verecek.

Kovid-19 salgını için ulusal anlamda yapılan "sosyal mesafe" uyarılarının, kamusal ve özel alanlarda bireyler ve mekanlar ile kurulan etkileşimleri dönüştürmeye başladığı gözlemleniyor. Söz konusu yeni normalin etkilerinin, yoğun karantina döneminin ardından, kamusal alandan özel alana varıncaya dek mekansal anlamda küçük kullanım nesnelerinden kent mobilyalarına kadar da nesne bağlamında görüleceği öngörülüyor. Yarışmada katılımcılardan, öngörülen dönüşümleri yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri bekleniyor.

Mekan ve nesne kategorilerinde toplam 19 ödül

Mekan ve nesne kategorisinde düzenlenecek yarışma, Türkiye ve KKTC'de eğitim gören tüm lisans öğrencilerinin katılımına açık olacak. Kamusal ve özel mekan olarak iki başlığa ayrılan mekan ve nesne kategorilerinde birinciye bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde (ALUTEAM) staj imkanı sunulacak.

Tüm kategorilerde üç kişiye mansiyon ödülünün yanı sıra nesne kategorisinde ayrıca, Üretim (ALUTEAM) Ödülü verilecek. Bu ödül kapsamında üretime uygun bulunan seçilmiş proje ALUTEAM desteğiyle hayata geçirilecek. Yarışma şartnamesi ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar "yarindansonra.fsm.edu.tr" web sayfasından temin edilebilecek, yarışmaya başvuru da aynı sayfa üzerinden yapılabilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 4 Ağustos.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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