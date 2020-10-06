FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU ZİYARETE AÇILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU ZİYARETE AÇILDI

06.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:12
FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU ZİYARETE AÇILDI

Kamera: Buğra BENLİOĞLU / İstanbul DHAFatih Sultan Mehmet'in tablosu, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) halkın ziyaretine açıldı.

Kamera: Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) halkın ziyaretine açıldı. 

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde 1480 yılında yapılan Fatih Sultan Mehmet tablosunu ilk günden görmek isteyen vatandaşlar İBB'nin Saraçhane'de bulunan binasına geldi. Ziyaretçileri, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü ile içeri alındı. Ziyaretçiler sergi salonunu gezdi, tablo ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Salonda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor. Tabloyu görmeye gelenler sikkelere de yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler sikkeleri büyüteçlerle inceledi. 

"TAKSİM MEYDANI'NDA DA ŞIK BİR ŞEKİLDE SERGİLENMESİNİ İSTİYORUM"Sergiye gelen Alanur Özalp, "Çok heyecanlandım, çok sevindim burada olmasına. Elle tutulur bir mesafede bizim karşımızda olmasına çok sevindim. Biz buraya görmeye geldik ama Taksim Meydanı'nda da şık bir şekilde sergilenmesini istiyorum çünkü sadece benim değil pek çok insanın görmesini istiyorum" dedi. 

Mimar Canan Turgay, sergiyi 1 aydır beklediğini belirterek, "Bugünü bekliyordum, ilk gün gelmek istedim. Ben mimarım, öğrenciliğimden beri, bu tür olayları çok önemsiyorum, sanatsız bir dünya düşünemiyorum. Bugün ayrıca İstanbul'un kurtuluşu çok önemli bir gün. Aynı güne denk getirilmesi de anlamlı" ifade etti. 

Orhan Baysal ise, "Bugün tablonun gösterime açılacağını öğrendim ve ilk ziyaretçilerden olmak istedim. Ben özellikle tarihe ve Osmanlı tarihine merak duyuyorum. Çok yakında bakamıyoruz ama detayları inceleyebildiğim kadar inceledim, gerçekten müthiş bir eser" diye konuştu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Melania Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sürmeli Hatice Çarpar Bergüzar Korel Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Tisserand Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU ZİYARETE AÇILDI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 16:04:50. #1.14#
title