'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için 19 kişilik bilim kurulu oluşturuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için 19 kişilik bilim kurulu oluşturuldu

EDİRNE'de kısa süre önce restorasyonu tamamlanan, Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese için Edirne Valiliği ile İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' olması konusunda imzalanan protokol, İl Genel...

'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için 19 kişilik bilim kurulu oluşturuldu
07.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:02

EDİRNE'de kısa süre önce restorasyonu tamamlanan, Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese için Edirne Valiliği ile İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' olması konusunda imzalanan protokol, İl Genel Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, müzenin proje aşamasında, konusunda uzman 19 bilim kurulu üyesinin çalışacağını söyledi. 

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese'nin, 3 yıllık restorasyon süreci geçen yıl tamamlandı. Tarihi bina için Edirne Valiliği, müze olması konusunda harekete geçerek, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile el sıkışıp, tarihi yapıda protokol imza töreni gerçekleştirdi. Edirne İl Genel Meclisi ise Ağustos Ayı 3'üncü Toplantısı'nda, konuya ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun raporunu görüşerek, protokolü oy birliğiyle kabul etti.

'19 KİŞİLİK BİLİM KURULU ÇALIŞACAK'İl Genel Meclisi'nin toplantısına katılarak, hem yapılacak müze hem de Fatih Sultan Mehmet'in hayatıyla ilgili sunum yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, "Edirne'mizde 'Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi' yapılması fikri ortaya çıktıktan sonra yoğun mesai harcayarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile birlikte bir çağ açıp çağ kapatan büyük bir dehaya, 2'nci Mehmet'e yakışır şekilde bir müze açacağız. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin hocalarından oluşan 19 kişilik bilim kurulu ile beraber teşrif- tanzim projesini hazırlayacağız" dedi.Müzenin 29 Mayıs 2021'de kapılarını açmasını planladıklarını kaydeden Soytürk, "Sayın il genel meclisi başkanı ve meclis üyelerimizin destekleriyle Edirneli 2'nci Mehmet'in Müzesi 29 Mayıs 2021'de yerli ve yabancı ziyaretçilerimize açılacak. Öte yandan Edirneli Fatih deyince birçok özelliği akla geliyor. Anlatmakla bitiremeyiz. Avni mahlasıyla kendi divanı olan bir şair ama dünyada ilk defa ve ülkemizde ilk defa bir padişah adına müze yapılıyor. O da Edirneli 2'nci Mehmet Müzesi Edirne'de onun eğitim aldığı Saatli Medrese de yapılacak" diye konuştu.'EDİRNELİ FATİH'İ DÜNYAYA ANLATACAĞIZ'

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ise projeye katkı vermekten büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi. Geçmiş, "Sayın valimizle istişare ettiğimizde, kendisi bize bu projeyi anlattığında gerçekten tüylerim diken diken oldu. Edirne'de doğmuş, uzun yıllar Edirne'de yaşamış biri olarak hep Fatih Sultan Mehmet'in kitaplarıyla İstanbul'u fethi hikayeleriyle büyüdük. Bunların söylemleriyle yaşadık. Yıllardan beri hep içimizde ukdeydi. Fatih Sultan Mehmet hep Edirne'de doğdu, İstanbul'un fethi planları Edirne'de yapıldı ama sürekli İstanbul'la anıldı. Edirneli olduğu kısmı bugüne kadar biz ne Edirnelilere ne de dünyaya sergileyebildik. Bu müzenin açılmasıyla artı kendi öz kişiliğimize dönüyor, Edirneli Fatih'i de tüm dünyaya tanıtmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Güncel
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Magazin
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı 3. Sayfa
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Magazin
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı
Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını taciz saydı
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Ümit Dündar Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Alişan Seda Sayan Kenan Doğulu Ufuk Bayraktar
Spor Jose Sosa Erol Bulut Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Süleyman Hurma
Daha Fazla İzmir Beyrut Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için 19 kişilik bilim kurulu oluşturuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 17:02:36. #1.15#
title