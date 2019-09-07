Fatih sultan mehmet köprüsünde polis operasyonu (1)

Fatih sultan mehmet köprüsünde polis operasyonu (1)

FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

07.09.2019 09:42
Fatih sultan mehmet köprüsünde polis operasyonu (1)
İstanbul DHA  - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi.  Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.


Kaynak: DHA
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