Fatih sultan mehmet köprüsünde polis operasyonu (1)
FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
07.09.2019 09:42
İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
Kaynak: DHA