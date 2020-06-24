Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi turuncu renge büründü Turuncu renk ile aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüler Galata Kulesi'nden görüntüler İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi, Pektus hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renk ile aydınlatıldı.

Turuncu renk ile aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüler Galata Kulesi'nden görüntüler İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi, Pektus hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renk ile aydınlatıldı. Kaynak: AA