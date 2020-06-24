Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi turuncu renge büründü
Turuncu renk ile aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüler Galata Kulesi'nden görüntüler İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi, Pektus hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renk ile aydınlatıldı.
24.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:54
Turuncu renk ile aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüler
Galata Kulesi'nden görüntüler İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi, Pektus hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renk ile aydınlatıldı.
Kaynak: AA