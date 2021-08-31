Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Özbekistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Özbekistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yılı dolayısıyla ülke bayrağının renkleri olan yeşil, mavi, kırmızı ve beyaza büründü.

FSM Köprüsü'nde oluşan görsel şölen, Beykoz'dan da görüntülendi.

Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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