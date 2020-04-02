Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otizm farkındalık günü kapsamında maviye boyandı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otizm farkındalık günü kapsamında maviye boyandı Megakent İstanbul'un simgeleri dünya otizm farkındalık günü kapsamında maviye boyandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otizm farkındalık günü kapsamında maviye boyandı

İSTANBUL - Megakent İstanbul'un simgeleri dünya otizm farkındalık günü kapsamında maviye boyandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü masmavi oldu

2 Nisan Dünya Otizm farkındalık günü kapsamında İstanbul'un simgeleri farkındalığı artırmak ve duyurmak için maviye boyandı. Masmavi olan simgelerden biriside 1988 yılında hizmete açılan ve iki yakayı bin 510 km'lik yoluyla birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet köprüsü oldu. Köprü, akşam saatlerinde böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA