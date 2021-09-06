Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü bu kez Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Aydınlatılan FSM Köprüsü Beykoz'dan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı - Haberler
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