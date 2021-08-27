Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tadilat nedeniyle 900 gün trafiğe kapatılacağı iddiası
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tadilat nedeniyle 900 gün trafiğe kapatılacağı iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleştirilecek olan tadilat çalışmalarının 900 gün süreceği ve bu süreçte köprünün trafiğe kapatılacağı iddia edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tadilatın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağı belirtilirken, köprünün trafiğe kapatılmayacağı söylendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen tadilata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Resmi açıklamayla birlikte herkesin kafasındaki "Köprü trafiğe kapatılacak mı?" sorusu da yanıt buldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü 1988 yılında işletmeye açılmış olup, ülkemizin en yoğun trafik askısının üstünde bulunmaktadır. Günlük ortalama trafiği 240.000 araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük bir kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur

''KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILMAYACAK"

FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tadilat nedeniyle 900 gün trafiğe kapatılacağı iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tadilat nedeniyle 900 gün trafiğe kapatılacağı iddiası
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki tadilatın 900 gün süreceği ve bu esnada köprünün trafiğe kapatılacağı iddia edilmişti.

Bakanlık, köprüdeki tadilatın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını açıkladı.

Bu süreçte köprünün trafiğe kapatılmayacağı eklendi.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tadilat nedeniyle 900 gün trafiğe kapatılacağı iddiası - Haberler
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