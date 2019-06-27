Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Tünel girişinde uzun kuyruklar oluşurken, tüneldeki son durum havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Son Dakika Haberleri