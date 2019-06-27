Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Tünel girişinde uzun kuyruklar oluşurken, tüneldeki son durum havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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