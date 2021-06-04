FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL YANDI (2)

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilin yanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilin yanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Otomobildeki yangın söndürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstü, Edirne istikametinde bir otomobilde saat 17.30 yangın çıktı. Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edirne yönündeki yoğunluk azalsa da devam ederken, otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı