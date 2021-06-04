FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL YANDI (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL YANDI (2)

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL YANDI (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilin yanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilin yanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Otomobildeki yangın söndürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstü, Edirne istikametinde bir otomobilde saat 17.30 yangın çıktı. Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edirne yönündeki yoğunluk azalsa da devam ederken, otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Sedat Peker Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Şevval Sam Oğuzhan Koç Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL YANDI (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:33:42. #1.16#

title