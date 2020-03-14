Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracından inen adam, köprüden atlayarak intihar etti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametinde aracından inen bir kişi, köprüden atlayarak intihar etti.

Köprüden atlayarak intihar eden kişi için sahil güvenlik ve deniz polisi denizde arama çalışmaları başlattı. Yaşanan olay, trafiğin Ankara istikametinde yoğunlaşmasına sebep oldu.

İNTİHAR EDEN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen olayda, iddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve sahil güvenlik ekipleri de denizde arama başlattı. Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlik de arama yapıyor." dedi. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: DHA