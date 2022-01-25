Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar kontak kapattı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de süren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar sürüyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de süren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun trafik nedeniyle araç sürücüleri kontaklarını kapatarak yolun açılmasını bekledi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de süren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde de yoğun trafik nedeniyle araç sürücüleri kontaklarını kapatarak yolun açılmasını bekledi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen o görüntülerde köprüdeki araçların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

(Selim Bayraktar/ İHA)