FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü
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FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü

03.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:06

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Her yıl 3 Aralık'ta engelli bireylere dikkati çekmek amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Dünya Engelliler Günü için renklendirildi.

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Nejla Sümer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde en fazla sıkıntıyı engelli bireylerle yakınlarının yaşadığını belirtti.

Sümer, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde FSM Köprüsü'nün mavi renkle ışıklandırılmasını talep ettik. Hepimizin bu süreçte maviye ihtiyacı var. Mavi, umuttur diyoruz. Işıklandırma talebindeki amacımız toplumda engelliler ile ilgili farkındalık oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.

FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü
FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü
FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü
FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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