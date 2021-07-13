Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişler bayramda ücretli mi? 2021 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretsiz mi olacak?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı'nda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak açıklandı. Vatandaşlar en çok kullanılan köprüler arasında olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretli mi olacak yoksa ücretsiz mi olacak merak etti. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramında ücretli mi olacak? Köprüden geçişler ücretsiz mi olacak? İşte açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. 16 Temmuz tatil olmazken otoyollarda ve köprülerde ise bayramda geçişler ücretsiz oldu. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretli mi? 2021 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretsiz mi olacak? Hangi köprüler ücretsiz, hangileri ücretli olacak?

KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramı'nda geçişleri ücretsiz olacaktır.

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma alt yapılarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir noktasına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.