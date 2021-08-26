Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğe kapatılacak mı?

2013 yılında ciddi hasar gören Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 900 gün sürecek bir bakım çalışmasına girecek. Onarım çalışması ile köprünün askı halatları, asfaltı, tırabzanları, korkulukları yenilenecek. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe kapatılacak mı?

Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, büyük bakıma alınıyor. Tadilat ile köprünün tüm askı ve halatları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı yapılacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğe kapatılacak mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK MI?

Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, büyük bakıma alınıyor. Tadilat ile köprünün tüm askı ve halatları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı yapılacak. 2013'te ciddi hasar gören köprünün, 900 gün sürecek bakım çalışmalarında trafiğe kapalı olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

7 ŞUBAT 2024'TE TAMAMLANACAK

Köprü onarımının ihalesi 508 milyon liraya Makyol ve Japon IHI'nın oldu. 6 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre projenin süresi dört gün önce başladı. 900 gün sürecek iş 7 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Japon şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"2013 yılında gerçekleştirilen, 'Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri' sırasında FSM'de hasarlı askı kabloları tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi."

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sözleşmeye göre resmen başlayan inşaatla ilgili henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama gelmedi.

FSM TRAFİĞE KAPATILACAK MI?

İnşaat çalışmalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklama yapılmazken, FSM Köprüsü'nün tamamen kapatılacağı mı yoksa tek şeritten mi trafiğe izin verileceği henüz belli olmadı. Köprünün tamamen trafiğe kapatılması durumunda, trafiğin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirileceği de iddialar arasında.