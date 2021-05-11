Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Engeliler Haftası" nedeniyle maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Engeliler Haftası" nedeniyle maviye büründü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Engeliler Haftası" nedeniyle maviye büründü

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.

Yılın önemli günlerinde çeşitli renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" adına farkındalığı arttırmak için mavi renklerle ışıklandırıldı. "Farkında Olmana Engel Yok" sloganı ile engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için köprüdeki aydınlatmanın gece boyu süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN