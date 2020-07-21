Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında korku dolu dakikalar
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında korku dolu dakikalar

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında korku dolu dakikalar
21.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:19

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolu FATİH Sultan Mehmet köprüsü çıkışı Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA

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