Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı
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Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da müzayede ile satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet'in potresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldıİtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen tek...

Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı
25.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:33

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da müzayede ile satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet'in potresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedeye alıcıların beğenisine sunuldu. 

Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri olan portre, 400-600 bin sterlinden satışa çıkarıldı. İBB, portreye 770 bin sterlin (yaklaşık 6,5 milyon lira) vererek satın aldı. Böylece portre, uzun yıllar sonra yeniden İstanbul'a dönüş yoluna geçti. Müzayedede İBB'yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti. 

PORTREDEKİ İKİNCİ KİŞİNİN KİM OLDUĞU BİLİNMİYORÖte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğunu ileri sürüyor. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması, bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor. 

BELLİNİ'Yİ DENEYEREK İŞE ALDIFatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etti. Resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için, saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirdi. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başladı.

 


Kaynak: DHA

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