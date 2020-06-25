Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB satın aldı İstanbul DHA İTALYAN ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), satın aldı.

İstanbul DHA İTALYAN ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), satın aldı. Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede İBB, portreye 770 bin sterlin (yaklaşık 6,5 milyon lira) verdi.

Kaynak: DHA