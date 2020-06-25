Fatih Sultan Mehmet'in portresi İBB'ye 935 bin sterline mal oldu
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Fatih Sultan Mehmet'in portresi İBB'ye 935 bin sterline mal oldu

Müzayede evi Christie's, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin belediyeye maliyetinin 935 bin 250 sterlin olduğunu bildirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in portresi İBB'ye 935 bin sterline mal oldu
25.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:28

Müzayede evi Christie's, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin belediyeye maliyetinin 935 bin 250 sterlin olduğunu bildirdi.

Müzayede evinden yapılan yazılı açıklamada, artırmayla fiyatı 770 bin sterline çıkan portrenin, kendilerine ödenecek komisyonla beraber İBB'ye maliyetinin 935 bin 250 sterlin (yaklaşık 7 milyon 950 bin lira) olacağını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonda bulunan son portresi, bugün Londra'da yapılan açık artırmayla İBB tarafından satın alınmıştı.

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.?

Müzayede evinde "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.

İkinci figürün gizemi

Portrenin büyük gizemlerinden birini Fatih Sultan Mehmet'in yanında resmedilen ikinci figür teşkil ediyor. Sakalsız ama Osmanlı kıyafetleri içindeki erkek figürünün Fatih'in 3 oğlundan biri ya da bir Avrupalı diplomat olabileceği düşünülüyor.

15. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu tahmin edilen portrenin bir diğer önemi de Fatih'in yaşadığı dönemde yapılan 3 portreden biri olması. Portre son olarak özel bir koleksiyoncu tarafından 2015'te satın alınmıştı.

Bu portrelerden en ünlüsü Bellini imzasını taşıyor ve Londra'da Ulusal Galeri'nin koleksiyonunda bulunuyor.

Londra'da geçen yıl yapılan farklı müzayedelerde Osman Hamdi Bey'in "Kuran Okuyan Kız" tablosu 6 milyon 315 bin sterline, Bellini'nin takipçilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi ise 5 milyon 323 bin sterline alıcı bulmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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