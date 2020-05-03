Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı
Fatih Sultan Mehmet, ölümünün 539. yılında otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anıldı.
Fatih Sultan Mehmet, ölümünün 539. yılında otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anıldı.
Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen etkinliğe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda davetli katıldı.
Çoban Mustafa Paşa Camisi imam hatibi Adem Güneş'in kuran tilavetiyle başlayan anma programına Gebze kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Fatih Sultan Mehmet'in bilim, sanat ve adalette açtığı çağ, zekası, becerileri, Osmanlı Devletinin savunma sanayisinin gelişimindeki rolü üzerine konuşmalar yaptı.
Tören, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın dua okumasıyla sona erdi.
Kaynak: AA