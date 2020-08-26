Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosu İstanbul'da
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Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosu İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi, Londra'dan İstanbul'a getirildi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosu İstanbul'da
26.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi, Londra'dan İstanbul'a getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tablo, yuvasına döndü aslında. En tertipli, en düzenli şekliyle İstanbul halkıyla, bütün Türkiye'yle bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz" dedi.

İBB tarafından İstanbul'u 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı orijinal tabloyu, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonunda, geçtiğimiz 25 Haziran'da gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı.

14.55'te İBB binasına ulaştı

Bir anda kent ve ülke gündemine giren tablo, 2 aylık bir sürenin ardından ait olduğu yere döndü. 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaşan tablo, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 14.55'te İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasına ulaştı.

"ESERİ PAYLAŞMAK İÇİN HEYECANLANIYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tablonun aratan indirilişi sırasında basın mensuplarıyla duygularını paylaştı. Başkan İmamoğlu, "Tablo yuvasına döndü aslında. Bizim gurur verici. Şimdi biraz kendisi için hazırlanan özel bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah Cuma günü, Cuma namazından önce ya da sonra bir planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız görüntülerini. Yine Saraçhane'de halkın evinde İstanbullu ile beraber buluşturacağız. En yakın zamanda çalışmalarımız sürüyor. En tertipli, en düzenli şekliyle İstanbul halkıyla, bütün Türkiye'yle bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

POLAT, DEPONUN ÖZELLİKLERİNİ PAYLAŞTI

Özel bir ekip ve ambalajla içeri alınan tablo, gerekli teknik özelliklere sahip bir alanda depolandı. Tablonun depolanmasıyla ilgili teknik bilgiler paylaşan Kültür Varlıkları Daire Başkanı Polat, şunları söyledi:

"Özel yüksek güvenlikli. Hem yangın hem her türlü vandalizme karşı korunmuş, yüksek güvenlikli cam sistemi. Arkasında depomuz var. Depomuz, yüksek kalitede güvenlikli bir depo. Vitrin gibi bir depo aslında. İklim, ısı, nem; bütün koşullarını sağlıyor. Hava geçişi sıfır, tam yalıtımlı bir oda. Yangın tertibatı ile ilişkisi tam. Aydınlatması esere zarar vermeyecek düzeyde. Uluslararası standartta bir eser depolama alanımız var."

PORTRENİN ÖZELLİKLERİ

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Fatih Sultan Mehmet'in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu ise hala bilinmiyor. Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre, tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğu. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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