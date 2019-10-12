Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu Edirne'de start aldı

12.10.2019 13:21

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'nun, Türkiye ile beraber toplam 5 ülkeden 68 bisikletçinin katıldığı ve 124 kilometre sürecek olan Edirne etabının startı verildi.



Türkiye'nin ev sahipliğinde; Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan gelen toplam 68 bisikletçinin katıldığı Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, ismiyle müsemma olan Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu ev olarak anılan Selimiye Cami arkasındaki Taş Odalar Oteli'nin önünden start aldı.



Tur kapsamında bisikletçiler, Edirne Merkez, Havsa ve Uzunköprü ilçelerini gidiş ve aynı güzergah üzerinden dönüş yapacak ve ilk gün etabı sona erecek. İkinci gün etabında ise yine Edirne'den başlayacak olan tur, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinin ardından Kırklareli Merkez'de son bulacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA