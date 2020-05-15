Fatih sondaj gemisinin platform indirme çalışmaları sürüyor Fatih sondaj gemisinin platform indirme çalışmaları sürüyor Bakan tarih vermişti Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e hazırlanıyor Karadeniz'de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in platform indirme çalışmaları sürüyor.

Fatih sondaj gemisinin platform indirme çalışmaları sürüyor

Bakan tarih vermişti Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e hazırlanıyor

İSTANBUL - Karadeniz'de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in platform indirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için platformu indirilen Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak oaln "Fatih" sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. 10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" dedi

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Kaynak: İHA