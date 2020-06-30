Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'ta Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'a geldi.

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'a geldi. Filyos beldesinde demirleyen gemi, son hazırlıklarının ardından 15 Temmuz günü itibariyle sondaj faaliyetlerine başlayacak. Geminin Karadeniz'deki çalışmaları sırasındaki tüm ihtiyaçlarının Filyos Limanı'ndan karşılanacağı öğrenildi.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj faaliyetleri için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi. Tarihi ve turistik belde olma özelliğini taşıyan Filyos beldesi açıklarında demirleyen gemiyi gören vatandaşlar adeta limana akın etti.

Geminin 15 Temmuz'da Ereğli'nin açıklarında bulunan 'Tuna-1' alanında faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. Fatih Sondaj Gemisinin ihtiyaçları, geçtiğimiz günlerde Filyos limanına gelen yardımcı gemi 'Korkut' tarafından karşılanacak.

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Yaklaşık bundan bir buçuk ay önce İstanbul'dan Karadeniz'e gönderdiği Fatih sondaj gemimiz kulesi yapıldı. Daha sonra Filyos'a geldi. Filyos limanı artık yavaş yavaş hizmet vermeye başladı. Fatih Sondaj gemimizin bu yıl ki limanında Filyos limanı bunun tedariğinin yapılacağı liman olarak tespit edildi. Karadeniz'deki yapılan bütün sondajlardaki kıyıdan olan tedariklerin hepsi Fatih Sondaj gemisine Filyos Limanı'ndan yapılacak. Filyos Limanı da buna hizmet vermeye başladı. Biz de belediye olarak geminin hem denizdeki hem de karadaki personeline yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin dışarıya para ödediği şeylerden bir tanesi de petrol. Fatih Sondaj gemisi de doğal gaz veya petrol bakımından bu bölgede buluntu yapar. Ülkemizin ekonimisine katkı yapar düşünüyorum. Buradan da petrol bulacağımız ümidiyle çalışmaya başlayacak. Son hazırlıklarını yapıp önceden tespit edilmiş sondaj bölgelerine gidip çalışmalarını yapacak. İnşallah hayırlı olur. Vatana bir kaynak bulur. Gemi dün akşam 23.00 sıralarında geldi. Gece görselini herkes gördü. Gece olmasına rağmen vatandaş akınına uğradı. Gündüz de görüntülemeye gelecekler. Gemimiz bizim yerli ve milli gemimiz. Fatih Sondaj gemisini görmek de bir ayrıcalık" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA