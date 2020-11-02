Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı
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Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

02.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:06
Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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