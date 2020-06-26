Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçti ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, Trabzon limanından ayrılarak sondaj yapacağı Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçtiğini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, Trabzon limanından ayrılarak sondaj yapacağı Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçtiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih, 29 Mayıs'ta İstanbul'da başlayan kutlu seferine devam ediyor. Trabzon Limanı'ndan demir alan gemimiz Tuna-1 sondajına hazırlanmak için yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA