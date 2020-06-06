Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek Trabzon Limanı'na giriş...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek Trabzon Limanı'na giriş...

Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek Trabzon Limanı'na giriş yaptı Limana demirleyen geminin kule birleştirme ve diğer hazırlıklarının 15 gün sürmesi bekleniyor Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul'dan Trabzon'a...

06.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:04

Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek Trabzon Limanı'na giriş yaptı

Limana demirleyen geminin kule birleştirme ve diğer hazırlıklarının 15 gün sürmesi bekleniyor

TRABZON - Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul'dan Trabzon'a gelerek açığa demir atan Fatih Sondaj Gemisi kule birleştirme ve diğer hazırlıkları için bu sabah 4 saatlik bir çalışmanın ardından römorkörler eşliğinde Trabzon Limanı'na girerek demirledi.

İstanbul'dan 29 Mayıs günü Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon'a geldi. Açıkta 5 gün bekleyen gemi bugün sabah saat 07.00 sıralarında 180 ton çekme kapasitesi olan 5 römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan ağır ağır Trabzon Limanı'na çekildi. Trabzon Limanı'nın 10,5 metre olan derinliğinin dev geminin pervane çalıştırmasına sorun teşkil edeceği için böyle bir karar alınırken, geminin açıktan liman içerisine alınarak rıhtıma yanaşması 4 saat sürdü. Geminin Trabzon Limanı'na girişi sırasında Mehter Takımı eşliğinde mehter marşları ve Kahramanlık türküleri seslendirildi.

Trabzon Limanı'nda kule birleştirme işlemini yapacak olan 165 metre yüksekliğindeki dev vincin tüm hazırlıklarının da bittiği belirtilirken, 70 metre yüksekliğindeki vinç ile boğazlardan sondaj gemisinin geçmesi için sökülen kule Trabzon Limanı'nda Fatih Sondaj Gemisi'ne monte edilecek. Diğer hazırlıklarının da tamamlanması ile geminin 20 Haziran'da ayrılması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde geminin Trabzon'a ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek Trabzon Limanı'na giriş...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar Haber
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Ünlü anketçiden dengeleri alt üst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri alt üst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Leyla Güven Hasan Polatkan Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek Trabzon Limanı'na giriş... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 14:04:42. #1.14#
title