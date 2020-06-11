Fatih Sondaj Gemisi'nde son kule de yerine yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Sondaj Gemisi'nde son kule de yerine yerleştirildi

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılırken sökülen yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulesinin montajı tamamlandı.

Fatih Sondaj Gemisi'nde son kule de yerine yerleştirildi
11.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:16

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılırken sökülen yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulesinin montajı tamamlandı.

İstanbul Boğazından geçişi için üzerinde bulunan iki adet kule sökülerek 29 Mayıs günü İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, arama faaliyetleri kapsamında son hazırlıklarını Trabzon Limanı'nda yapıyor. Gemi, geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon açıklarından 180 ton çekme kapasiteli 5 adet römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti. Ardından boğazlardan geçişi için sökülen kulelerin Trabzon Limanı'nda gemiye montajı başlarken, 2 adet kulenin de gemiye yerleştirilmesi çalışması tamamlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, sondaj gemisindeki çalışmaların çok iyi gittiğini belirterek "Çalışmalar fevkalade iyi gidiyor. Dün itibariyle son kule de yerine yerleştirildi. Hedefe gitme noktasında şu andaki program gayet güzel işlemeye devam ediyor. Herhangi bir aksama eksik bir şey olmadığını limanımız tarafından da çok iyi hizmet aldıklarını kendileri bize ifade ettiler. Biz zaten bu durumdan vazife çıkartarak hiçbir aksaklığa meydan vermemek üzere kendimizi görevli addettik. Biz Fatih Sondaj Gemimizle gurur duyuyoruz. Limanımızdan ağırlamaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz" dedi.

"20 Haziran'dan önce gemi limandan ayrılabilir"

Yerleştirilen kulelerle birlikte geminin denizden itibaren yüksekliğinin 104 metreyi bulduğunu ifade eden Ermiş, "Verilen program 20 Hazirandı. Sanırım o tarihlerde gemi limanımızdan ayrılmış olabilir. Kulenin yerleştirilmesinin ardından teknik hassas parçaları yerine monte ediliyor. Her şey hazır hale geldiğinde yine römorkörlerle liman dışına çekilerek daha sonra pervanelerini indirmek suretiyle bismillah diyerek Ereğli'nin yolunu tutacak. Şu anda iki kulenin toplam ağırlığı 860 ton, geminin deniz suyundan yukarı kısmı da 104 metre olacak. Trabzon liman tarihinde şu ana kadar gördüğümüz yaklaşık 52 bin gros tonluk ağırlığıyla, 36 metre genişliği, 229 metre uzunluğuyla en büyük gemiyi ağırlıyoruz" diye konuştu.

İlk sondaj 15 Temmuz'da

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geminin İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada Fatih Sondaj Gemisi'nin 15 Temmuz'da ilk sondajına başlayacağı müjdesini vererek, "Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz'da, Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak" demişti.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Mariah Carey Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Fatih Sondaj Gemisi'nde son kule de yerine yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:16:37. #1.15#
title