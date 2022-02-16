Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından "Yeni kuyu, yeni heyecan" başlığıyla yaptığı paylaşımda, yeni kuyu Karasu-1'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda 3. arama sondajına başladığını açıkladı. Bakan Dönmez, Fatih'in deniz seviyesinden 5 kilometre derinde 2 buçuk ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdüreceğini belirtti. Dönmez, "Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fatih Dönmez, Karadeniz, Enerji, Fatih, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title