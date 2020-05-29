Fatih sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor FATİH Sondaj Gemisi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket etti.

Serdar ALTINTEPE- İStanbul DHA - FATİH Sondaj Gemisi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket etti. Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleşen uğurlama töreninin ardından Fatih Sondaj Gemisi saat 18.00 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi saat 18.45 sıralarında 15 Temmuz Köprüsü'ne ulaştı. İlerleyişine devam eden Fatih gemisi saat 19.00 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. Geminin saat 20.30 sıralarında Karadeniz'e açılması bekleniyor.

Kaynak: DHA