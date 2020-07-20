Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaja başladı: "Her bir metrekaresini karış karış arayacağız"
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Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaja başladı: "Her bir metrekaresini karış karış arayacağız"

Ülkemizin sanayi ve enerji çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.

Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaja başladı:
20.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların ardından sondaj için Karadeniz'e giden Fatih gemisinin çalışmalarına başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dönmez, "İlk sondaj Tuna-1 lokasyonunda başladı" ifadelerini kullandı.

Fatih Dönmez attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Varsa mutlaka bulacağız."

Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaja başladı: 'Her bir metrekaresini karış karış arayacağız'

FATİH SONDAJ GEMİSİ İSTANBUL'UN FETİH GÜNÜNDE YOLA ÇIKMIŞTI

Fatih sondaj gemisi İstanbul'un fetih günü olan 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

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