'FATİH' SONDAJ GEMİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Karadeniz, İstanbul, Türkiye, Fatih, Güncel

'FATİH' SONDAJ GEMİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a geldi.

09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:46
'FATİH' SONDAJ GEMİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a geldi. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden gemi Yenikapı açıklarına demirledi. Gemi havadan da görünlendiTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı. 'Fatih'in Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçerek Karadeniz'e açılacağı öğrenildi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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