Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu

Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Gökçe KARAKÖSE - Haberler | Güncel

İstanbul Fatih'te bayram coşkusu klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde yaşandı.

İstanbul Fatih'te bayram coşkusu klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde yaşandı. Belediye ekipleri, animatörler ile klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde sokakları dolaşarak vatandaşlara çiçek ve şeker dağıttı.

Ramazan Bayramı bu yıl da koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçiyor. Aile büyükleri ziyaret edilemiyor, el öpülemiyor, çocuklar kapı kapı gezip büyükleriyle bayramlaşamıyor. Hal böyle olunca Fatih Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin bayramını kutlamak için etkinlik düzenledi. Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Beyefendisi ve Hanımefendisi kıyafeti giyen animatörler ile klasik otomobillerden oluşan kortej, sokakları dolaşarak vatandaşlara fesleğen ve şeker paketleri hediye etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, ilçe sakinleri evlerinin camlarına, balkonuna çıkarak korteji izledi. Sepetlerini sallayanlar, kapısının önüne çıkanlar da hediyelerini aldı.

"ESKİ BAYRAMLARI ARIYORUZ"

Bebeğiyle birlikte etkinliğe dahil olan ilçe sakini, "Herkesin bayramı mübarek olsun. Eski bayramları arıyoruz ama kurallara uyduğumuz sürece bu süreci en kısa zamanda atlatırız. Yine anne ve babalarımızla, çocuklarımızla birlikte güzel bayramlar geçiririz" dedi.

İdris Yıldızeli de, "Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah bu bayram hayırlara vesile olur. Etkinlik için başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Nevin Çelenk de, "Çok beğendim, çok duygulandım. Eski bayramları hatırlattı bana. Herkese iyi bayramlar dilerim" dedi.

ÇOCUKLAR DA BAYRAM HAVASI YAŞADI

Şarkılar eşliğinde gezen kortejle birlikte bayram heyecanını yalnızca büyükler değil, çocuklar da yaşadı.

Camdan oğluyla birlikte etkinliğe katılan Fikret Dağ ise, "Bu bayram da evdeyiz ama idare edeceğiz. İnşallah geçer ve bayramlar daha iyi olur" diye konuştu. Oğlu da, "Bayram çok iyi gidiyor, böyle çok eğlenceli oldu. Şekerleri de aldım çok mutluyum" dedi.

Çocuğuyla birlikte bayram coşkusunu yaşayan Faruk Kararmış da, "Çocuklarımız bayram havası yaşıyor. Onlar da bu coşkuyu öğrensinler istiyoruz. Çok mutluyuz, böyle etkinlikleri görünce mutlu oluyoruz. Çok coşkulu, her bayram böyle coşkulu olsun" ifadelerini kullandı.

BU BAYRAM DA EVLATLARIMIZDAN UZAKTAYIZ

İlçe sakini Züleyha Kurtaran ise, "Bu bayram da evlerde geçiyor, yapacak bir şey yok. Etkinlik çok güzel bizler için de değişiklik oldu. Evlatlarımızdan bu bayram uzaktayız ama sağlık olsun" diye konuştu.

Kapısının önünde çiçeğini ve bayram şekerini alan Hüseyin Cavak, "Evlere kapandığımız bu günde, bu etkinlik gerçekten çok iyi oldu. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.


- Karaköse
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu
Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe KARAKÖSE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih sokaklarında klasik otomobillerle bayram coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:45:33. #1.15#

title