Fatih Şerifoğlu, Ankaraspor'un radarında
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Fatih Şerifoğlu, Ankaraspor'un radarında

19.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:47
Fatih Şerifoğlu, Ankaraspor'un radarında

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor, Fatih Şerifoğlu ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor, Fatih Şerifoğlu ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Devre arası transfer döneminde takıma gerekli takviyeleri yapmak isteyen TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'dan Fatih Şerifoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Fatih Şerifoğlu, 68 Aksaray Belediyespor ile çıktığı 16 maçta 4 gol 2 de asist başarısı gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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