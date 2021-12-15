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Fatih Sergi Salonu

Fatih Sergi Salonu
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa'da sanatseverlerin eserlerini rahatlıkla sergileyebileceği Fatih Sergi Salonu, hizmete sunuldu.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Manisa'da sanatseverlerin eserlerini rahatlıkla sergileyebileceği Fatih Sergi Salonu, hizmete sunuldu. 550 metrekarelik alanıyla Fatih Sergi Salonu, aynı anda birden fazla serginin açılabilmesine olanak sağlıyor. Çok amaçlı olarak kullanılabilen Fatih Sergi Salonu, kültür ve sanat etkinliklerinin Manisa'daki en önemli adreslerinden biri oldu.

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