29.09.2019 10:43

Fatih sahilinde bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti

İSTANBUL - Fatih Çatladıkapı sahilde arkadaşları ile birlikte oturan kuyumcu Sebahattin Aşçı, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olay gece saat 01.00 sıralarında Fatih İlçesi Çatladıkapı sahilinde yaşandı. İddiaya göre Sebahattin Aşçı arkadaşları ile birlikte deniz kenarında otururken, tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Aşçı'yı bıçaklayan zanlıyı gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Sebahattin Aşçı'nın tek çocuk babası ve kuyumcunun yanında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA