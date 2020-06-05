Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"
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Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Canreis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis, pandemi sürecinden insanların hayata ve önceliklerine ilişkin önemli dersler çıkardığını belirterek, "Çok katlı minimal yaşamlar yerine az katlı müstakil yaşam dönemi geliyor" dedi.

Fatih Reis:
05.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:33

Canreis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis, pandemi sürecinden insanların hayata ve önceliklerine ilişkin önemli dersler çıkardığını belirterek, "Çok katlı minimal yaşamlar yerine az katlı müstakil yaşam dönemi geliyor" dedi.

Pandemi sonrasında, her ne kadar normalleşme sürecine girilse de, tercihler ve öncelikle konusunda bir takım değişimlerin kaçınılmaz olduğunu belirten Fatih Reis, bunların bazılarının kalıcı, bazılarının da geçici olacağını vurguladı. İnsanlık tarihinde bunun örneklerinin yaşandığını, farklı zamanlarda ortaya çıkan bu tür salgınların, her dönemin kendi içindeki dinamikleri doğrultusunda pek çok değişikliğe sebep olduğuna dikkat çeken Reis, şöyle devam etti;

"Günümüzde de bunun ekonomiden teknolojiye, eğitimden kültürel yaşama ve toplumların sosyal alanlarından, özel yaşantılarına kadar pek çok alanda yansımalarını göreceğiz. Salgınlardan en çok etkilenen bölgelerin, yüksek oranda nüfus yoğunluğunun yaşandığı büyük şehirler olduğu aşikardır. Bu yoğunluğun merkez bölgelerde artmasının sebebi ise şehir hayatının getirisi olan trafik ve zaman kaybının, insanları iş merkezlerine daha yakın, çok katlı - minimal yaşamlara yönlendirmiş olmasıdır. Fakat tedbir sürecinde benimsenen 'Hayat eve sığar' sloganı doğrultusunda, evde geçirilen zamanlar bizlere evlerimizin ferah alanlara sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu, bilhassa balkonlarımızın nefes almak için ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda ofis çalışanları gibi masa başı işi yapanlar ve beyaz yakalılar için, evden çalışma sisteminin deneyimlenmesi ve uygulanabilirliği göz önünde bulundurularak merkezden uzak, şehre komşu bölgelerde az katlı ve bahçeli yaşamlar daha tercih edilir olacaktır. Şehir merkezlerinde mevcut konumunu korumak zorunda olan pek çok insan da kapatmış olduğu balkonları tekrar açarak kendilerine nefes alma alanı açacaktır. İnşaat sektöründe de bugüne kadar balkonların minimuma çekilip daire içi kullanım alanlarının daha büyük yapılandırılması durumu biraz tersine dönecek, yeni ev arayışında olan pek çok insan da seçimini bu yönde yapacaktır."

Mimari yapılanmadaki yenilikler ve yaşamsal değişikliklerin, pandemi sonrası gelişen yeni dünyaya adapte olmak adına atılan adımlardan sadece biri olacağını da ifade eden Reis, "Devletimizin attığı doğru adımlar ve toplumumuzun dayanışma ruhu içerisinde sağduyulu, hızlı adaptasyonu, her mecrada bizleri ileri taşıyacaktır. Öyle görülüyor ki, global değişimlere açık ve kendi kendine yetebilen ülkeler, geleceğin dünyasında adından sıkça söz ettirerek önemli bir rol oynayacaklar" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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