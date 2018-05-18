Fatih Portakal, Reytinglerde Survivor'ı Tahtından Edip Birinci Oldu
Reytinglerde başarısını sürdüren Fatih Portakal, birbirinden iddialı yapımların yarıştığı perşembe akşamında AB'de birincilik ipini göğüsledi.
Birbirinden iddialı yapımların yarıştığı perşembe akşamında Fatih Portakal büyük bir sürprize imza atarak AB'de Survivor ve Bizim Hikaye'yi solladı.
TOTAL'DA SURVİVOR BİRİNCİ
Perşembe akşamının reytinglerinde TV8'de yayınlanan Survivor yarışması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi, üçüncü sırada ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber yer aldı.
AB'DE FATİH PORTAKAL SÜRPRİZİ
AB'de birincilik Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in, ikincilik Survivor'ın, 3'ncülük ise Bizim Hikaye'nin oldu.
İşte AB'de gecenin sıralaması;
YORUMLAR (143)
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a haber, atv, trt, kanal 7 vs kanalları izleyince kendimi finlandiya danimarka veya isveçte yaşıyormuş gibi hissediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dolar 4.50 beyler bilginize sizin yandaş medya vermez bu haberleri. Sizin yandaşlar 1 TL 5 Dolar diye yazıyor :)Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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BU ADAMI DİNLERKEN SANKİ ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI HABER SUNUYOR DİYE HİSSEDİYORUM MALESEF FATİH BEY BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR HABER SUNUCUSU DEĞİL TAMAMNE MUHALEFET ÖZELLİKLE CHP YANDAŞI BİR ŞEKİLDE HABER SUNUYOR AMA BENCE KEMALİN YERİNE CHP NİN BAŞINA GELSE DAHA ÇOK OY ALIR ODA KESİNCevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
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taaaaaaaaaaaaam denüse dün üman elden gideee deyala laaaaa. . . aslu vamudu laaaaaaaaaaaaaCevap Yaz 3 Yayından KaldırHAAAA LAAA: millet oyumu gudüse verecün deya laaaaaaa. . . . naahı pati oluya laaa ooooYayından Kaldır